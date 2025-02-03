Brent подорожала до $76,4 за баррель после ввода Трампом новых пошлин на импорт

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $76,41 за баррель, что на $0,74 (0,98%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,22 (0,3%), до $75,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,41 (1,94%), до $73,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (0,3%), до $72,53 за баррель.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.

"Введение пошлин в отношении крупнейшего поставщика нефти в США поддерживает цены на нефть и нефтепродукты, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Хотя этот фактор будет поддерживать рынок в ближайшей перспективе, нам, возможно, не придется слишком долго ждать снижения аппетита к риску, поскольку ситуация создает опасения в отношении перспектив глобального роста".

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если последуют ответные меры.

"Трамп положил конец самообману на рынках, в медиа и среди политиков, что его угрозы введения пошлин следует воспринимать с долей скепсиса. Ему понадобилось всего две недели с момента инаугурации, чтобы поднять пошлины для Канады, Мексики и Китая", - отмечает аналитик Rabobank Филип Марей, слова которого приводит Market Watch.