В ОПЕК+ отметили улучшение дисциплины Ирака и Казахстана по выполнению соглашений

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в понедельник приветствовал улучшение приверженности соглашениям Казахстана и Ирака, включая дополнительные сокращения добычи (страны участвуют в дополнительных к квотам сокращениях вместе с 8-ю странами-участницами), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет приветствовал обновленные обязательства стран, которые допускают добычу сверх обязательств, добиться полного их исполнения и представить до конца февраля 2025 года обновленные графики компенсаций сверхдобытых объемов в период с января 2024 года.