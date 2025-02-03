Новак заявил, что отмечен высокий уровень исполнения сделки ОПЕК+

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Уровень исполнения сделки ОПЕК+ находится на высоком уровне, практически все ее участники добывали в соответствие со своими обязательствами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам очередного заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"Отмечен высокий уровень исполнения (сделки ОПЕК+ - ИФ): добыча сокращена чуть даже больше, чем суммарно предусмотрено общим количеством квот. Многие страны подтянулись, выровнялись, и все практически на 100%-ном уровне (исполнения квот - ИФ)", - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что на встрече частично была затронута тема призывов к альянсу президента США Дональда Трампа по увеличению добычи для снижения нефтяных котировок. При этом источники "Интерфакса" отметили, что этот вопрос не получил широкого обсуждения в ходе комитета, как и тема введенных США тарифов в отношении Канады, Мексики и Китая.

Новак подчеркнул, что министры стран-участниц ОПЕК+ высказали общую приверженность действующим параметрам соглашения.

"Сделка действует до конца 2026 года. Я уверен, это в интересах не только экспортеров, но, в первую очередь, и потребителей, потому что очень важно соблюдать этот баланс интересов, поскольку рынок достаточно сложный, очень длительные инвестиционные циклы, капиталоемкий рынок", - отметил Новак.

"Важно, чтобы инвестиции осуществлялись, и сегодняшние совместные действия, которые в рамках ОПЕК+ проводят вместе более 20 стран, начиная с 2016 года, это абсолютно хороший инструмент. И результаты, которые мы видим на рынке - постепенное восстановление инвестиций, баланс спроса и предложений - это те цели, ради которых действует соглашение", - добавил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что принятое ранее решение о постепенном наращивании добычи нефти "добровольцами" ОПЕК+ пока остается в силе, однако альянс продолжит ежемесячный мониторинг ситуации на мировом рынке.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник решил не менять текущую политику по добыче нефти. Следующее его заседание состоится 5 апреля.