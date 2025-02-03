Рынок акций РФ в понедельник снизился на опасениях "торговых войн" США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций по итогам основных торгов в понедельник умеренно снизился под давлением негативной динамики мировых фондовых площадок, сформировавшейся на опасениях разрастания "торговых войн", инициированных Соединенными Штатами; дополнительное давление на индекс РТС оказало заметное падение курса рубля к доллару США.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2926,17 пункта (-0,74%), индекс РТС - 922,33 пункта (-2,86%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 февраля, составил 99,9433 руб. (+2,13 рубля).

Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник на новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

"Трамп положил конец самообману на рынках, в медиа и среди политиков, что его угрозы введения пошлин следует воспринимать с долей скепсиса. Ему понадобилось всего две недели с момента инаугурации, чтобы поднять пошлины для Канады, Мексики и Китая", - отмечает аналитик Rabobank Филип Марей, слова которого приводит Market Watch.

Власти Канады и Мексики ранее предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

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