Трамп одобрил решение ФРС сохранить ставку на прежнем уровне

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поддержал решение Федеральной резервной системы оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

"Я не удивлен, - сказал Трамп журналистам. - Сохранение ставок в данный момент было правильным решением".

Слова президента резко контрастируют с его предыдущими заявлениями, отмечает CNBC. В частности, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что будет "требовать немедленного снижения ставок".

В конце января Федрезерв ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25-4,5%. Рынки не ждут от регулятора снижения ставок раньше июня.

ФРС формально не зависит от решений президента США, однако президент предлагает кандидатуры председателя Федрезерва и других членов руководства регулятора. В частности, именно Трамп назначил действующего главу центробанка Джерома Пауэлла, хотя и потом неоднократно критиковал его за излишне жесткую денежно-кредитную политику.