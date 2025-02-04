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Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с его бывшего подразделения - Sberbank CIB (UK) Limited, следует из картотеки арбитражных дел.

Сбербанк хотел взыскать со Sberbank CIB долг по сделкам РЕПО от 22 мая 2018 года в размере 12 млн 464,907 тыс. фунтов стерлингов в рублях по курсу Банка России на дату платежа (по текущему курсу это примерно 1,5 млрд рублей). Подробности дела пока не раскрыты.

В суде рассматривается еще один иск Сбербанка к бывшей британской "дочке" - о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30 июня 2022 года. В картотеке ранее сумма иска была указана в размере 1,2 млрд рублей. Это дело будет рассматриваться 3 марта 2025 года.

Арбитражный суд Москвы в июне 2024 года удовлетворил еще один иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки". Российский банк хотел взыскать долг по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года на 20,8 млн евро (около 1,96 млрд рублей) и неустойку в размере 7,5 млн евро (примерно 706 млн рублей), на 2,35 млн фунтов стерлингов (около 262 млн рублей) и неустойку 846,7 тыс. фунтов (94,5 млн рублей), на 2,5 млн канадских долларов (160,7 млн рублей) и неустойку в размере 901,8 тыс. канадских долларов (порядка 57 млн рублей), на 4,9 млрд рублей и неустойку 3,9 млрд рублей. Сбербанк подал иск к Sberbank CIB (UK) Ltd на 11,9 млрд рублей в марте 2024 года.

Российский банк воспользовался предоставленным судом правом и списал средства Sberbank CIB, находившиеся на его счетах и счетах в НРД, говорилось в отчете управляющих британской компанией. Всего на счетах Sberbank CIB в Сбербанке и НРД было 105 млн фунтов, отмечали управляющие.

Sberbank CIB (UK) Limited находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Позднее аналогичные ограничения в отношении крупнейшей российской кредитной организации ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания, а также ЕС.

Арбитражный суд Москвы Великобритания Сбербанк
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