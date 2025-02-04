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Минсельхоз отметил рост производства вина и коньяка в России в 2024 году на 13,4%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году производство вина и коньяка составило 61 млн декалитров (дал), что на 13,4% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз.

В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на 29,6%), коньяка - 9,7 млн дал (на 10,2%).

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Основными регионами-производителями вина традиционно являются Краснодарский край (35,8% от всего производства), республики Крым (16,1%) и Дагестан (13,7%).

Потребители все чаще отдают предпочтение отечественным винам, с каждым годом доля их продаж увеличивается как в розничной торговле, так и в общественном питании, отметило ведомство.

По словам исполнительного директора ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Петра Ефремова, приведенным в пресс-релизе, основной драйвер роста производства вина - влияние защитных мер, введенных для создания режима большего благоприятствования отечественным виноделам. Кроме того, вступают в плодоношение новые площади высаженных виноградников, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост производства вин всех категорий, отметил он.

Ефремов выразил уверенность, что спрос на российское вино продолжит повышаться, отечественным виноделам всегда будет что предложить потребителям. Сегодня производственные портфели отражают сложившиеся на рынке тенденции - повышенный спрос на легкие белые, питкие красные и игристые вина, констатировал Ефремов.

Минсельхоз напомнил, что с 2022 года реализуется специальный федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Он объединил все наиболее востребованные меры поддержки для виноградарей и виноделов. Кроме того, для хозяйств доступны другие инструменты поддержки в рамках госпрограмм Минсельхоза. Среди них - льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта, а также другие меры.

С 1 апреля 2025 года вступает в силу ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт". Он устанавливает рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка и ее сопровождению специальными пометками. Такие винные карты создадут удобную навигацию для потребителей для знакомства с российским виноделием. Рекомендуемая доля отечественной винодельческой продукции в винной карте - 20%.

Дагестан Краснодарский край Крым Минсельхоз
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