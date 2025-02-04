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Marathon Petroleum сократила квартальную прибыль в четыре раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в 4 раза. Компания анонсировала план капитальных расходов на 2025 год.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $371 млн против $1,5 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,15 на акцию с $3,84 на акцию годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль компании снизилась до $0,77 на акцию с $3,98 на акцию в октябре-декабре 2023 года, но превысила консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков $0,02 на акцию.

Скорректированная EBITDA в отчетном квартале уменьшилась до $2,1 млрд с $3,6 млрд годом ранее.

Выручка компании сократилась до $33,14 млрд с $36,26 млрд, что примерно совпало с ожиданиями аналитиков.

В минувшем квартале Marathon Petroleum вернула акционерам порядка $1,6 млрд за счет обратного выкупа акций и дивидендных выплат. Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере $0,91 на акцию.

По оценкам компании, ее капитальные расходы в 2025 году составят $1,25 млрд. Примерно 70% этой суммы будет направлено на увеличение стоимости компании, а 30% - на поддержание ее капитала.

Капитальные расходы дочернего предприятия MPLX в 2025 году составят $2 млрд и будут направлены на расширение его производственно-сбытовой цепочки.

Marathon Petroleum США
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