Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Американская Marathon Petroleum поменяет CEO

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, объявила о предстоящем уходе главного исполнительного директора Майкла Хеннигана.

Как отмечается в сообщении компании, летом его сменит в качестве CEO Мэриэнн Маннен, которая с 1 января занимает пост президента компании, а до этого была ее исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором.

Хенниган руководит Marathon Petroleum с марта 2020 года.

Акции компании дешевеют на 3,5% на торгах во вторник.

Marathon Petroleum США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе напали на конвой ООН, о передвижениях которого сообщили Израилю

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Обострение палестино-израильского конфликта

США не знают, принял ли Израиль решение о сроках и характере операции в Рафахе

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

В парламенте Грузии произошла потасовка

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские танки вошли в восточные кварталы Рафаха

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });