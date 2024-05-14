Американская Marathon Petroleum поменяет CEO

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, объявила о предстоящем уходе главного исполнительного директора Майкла Хеннигана.

Как отмечается в сообщении компании, летом его сменит в качестве CEO Мэриэнн Маннен, которая с 1 января занимает пост президента компании, а до этого была ее исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором.

Хенниган руководит Marathon Petroleum с марта 2020 года.

Акции компании дешевеют на 3,5% на торгах во вторник.