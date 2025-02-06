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Разработчик платформы видеоигр Roblox сократил квартальный чистый убыток на треть

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox в четвертом квартале 2024 года сократил чистый убыток почти на треть на фоне роста выручки, однако данные о количестве пользователей разочаровали инвесторов.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $219,6 млн, или 33 цента в расчете на акцию, против $323,7 млн, или 52 центов на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 32% - до $988,2 млн против $749,9 млн годом ранее. Общий объем денежных поступлений (bookings) - показатель, включающий в себя отсроченные поступления и продажи виртуальной валюты - вырос на 21% и составил $1,362 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне 45 центов на бумагу, bookings - $1,37 млрд.

Среднее количество ежедневно активных пользователей (DAU) в прошедшем квартале достигло 85,3 млн, что на 19% превысило показатель годом ранее, но эксперты ожидали повышения до 88,38 млн.

DAU провели в игре 18,7 млрд часов (увеличение на 21%). Средний объем поступлений в расчете на пользователя составил $15,97, повысившись на 1% относительно октября-декабря 2023 года.

Roblox в первом квартале планирует получить выручку в диапазоне $0,99-1,015 млрд, bookings - $1,125-1,150 млрд. По итогам всего текущего года компания предполагает первый показатель в районе $4,245-4,345 млрд, второй - $5,2-5,3 млрд.

Эксперты ожидают объем поступлений за квартал на уровне $1,140 млрд, за 2025 год - $5,29 млрд.

Компания также ожидает, что чистый убыток в январе-марте составит $267-287 млн, в целом за год - $0,995-1,070 млрд.

Котировки акций Roblox падают на 15,5% в начале торгов в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла более чем на 20% (до $49,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,7%.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Roblox США
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