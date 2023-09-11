Roblox отменил церемонию награждения разработчиков видеоигр из-за угрозы стрельбы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Создатель онлайн-платформы видеоигр Roblox отменил церемонию вручения премии для разработчиков Roblox Innovation Awards на фоне "потенциальной угрозы безопасности". Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X (ранее - Twitter).

Мероприятие должно было состояться в рамках ежегодной конференции Roblox в Центре культуры и искусств "Форт Мейсон" в Сан-Франциско.

Позднее стало известно о задержании неподалеку от места проведения конференции одного из разработчиков игр на платформе Roblox Михаила Олсона.

Задержанный спровоцировал беспорядки при попытке попасть на мероприятие, при этом в его машине были обнаружены огнестрельное оружие, бронебойные патроны и магазин большой емкости.

Во время ареста Олсон напал на сотрудников парковой полиции, сообщило издание San Francisco Chronicle со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В настоящее время неизвестно, связана ли отмена церемонии награждения с задержанием Олсона.

Компания Roblox является создателем многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам разрабатывать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.