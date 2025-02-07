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Итальянский BPER Banca выставил оферту на покупку Banca Popolare di Sondrio

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский BPER Banca выставил публичную оферту на покупку всех акций Banca Popolare di Sondrio примерно за 4,3 млрд евро.

BPER предлагает по 1,45 собственной акции за каждую бумагу Banca Popolare di Sondrio, говорится в сообщении оферента. Исходя из котировок на закрытие рынка за день до подачи предложения (5 февраля), одна акция Banca Popolare di Sondrio оценивается в 9,527 евро.

BPER рассчитывает закрыть сделку во втором полугодии и полностью интегрировать конкурента к концу текущего года. По его прогнозам, чистая прибыль объединенного банка в 2027 году превысит 2 млрд евро.

При этом оферту не согласовывали, совет директоров Banca Popolare di Sondrio оценит ее в ближайшие дни, говорит близкий к этому банку источник The Wall Street Journal.

BPER обслуживает более 5 млн клиентов, его сеть насчитывает свыше 1,5 тысячи отделений, штат - около 20 тысяч человек.

Banca Popolare di Sondrio обслуживает более 900 тысяч клиентов, имеет около 400 отделений. Численность его персонала близится к 4 тысячам человек.

Акции Banca Popolare di Sondrio дорожают на 6% на торгах в пятницу, до 9,83 евро за штуку. Бумаги BPER дешевеют на 7,1%.

BPER Banca Banca Popolare di Sondrio Италия
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