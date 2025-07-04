BPER Banca улучшил предложение о покупке Banca Popolare до 5,47 млрд евро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - BPER Banca улучшил предложение о покупке Banca Popolare di Sondrio, добавив в него денежные выплаты.

Как говорится в пресс-релизе BPER Banca, он предлагает по 1,45 собственной новой акции плюс дополнительно 1 евро за каждую бумагу Banca Popolare. Исходя из стоимости BPER Banca на закрытие рынка в четверг, Banca Popolare оценивается в рамках нового предложения в 10,527 евро за акцию, или 5,47 млрд евро в целом.

Предыдущее предложение, сделанное в феврале, оценивало банк в 4,3 млрд евро. Тогда BPER Banca предлагал по 1,45 своей акции за бумагу Banca Popolare.

"Улучшая условия предложения, мы стремимся максимизировать его принятие акционерами и обеспечить успешное завершение сделки", - сообщил BPER Banca.

Итальянский антимонопольный регулятор одобрил сделку на этой неделе при условии продажи ряда подразделений обеих банков в течение 10 месяцев после ее закрытия.

Тендер на выкуп акций Banca Popolare действует до 11 июля.