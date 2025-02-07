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Кондитеры РФ оценили минимум в 62 млрд руб. затраты на маркировку и в 10% рост цен на продукцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минимальные затраты кондитерской отрасли на введение маркировки ее продукции составят около 62 млрд рублей, это может привести к росту цен на 10%, сообщается в пресс-релизе Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) по итогам конференции "Кондитерские изделия XXI века".

"По экспертным оценкам, только единоразовые затраты для производителей кондитерских изделий составят около 62 млрд рублей, не считая постоянных затрат, которые оцениваются в 46 млрд рублей ежегодно", - говорится в пресс-релизе.

Участники конференции также указали на то, что это нововведение может снизить производительность линий на 15-20% (сбои синхронизации с ПУ, замена риббонов, отбраковка ДМ-кодов и др.), увеличить издержки и как следствие - привести к росту цен для потребителей более чем 10%.

"Остается также проблема наличия в необходимом количестве маркировочного оборудования для кондитерской отрасли.

Участники конференции также отмечали, что введение маркировки станет дополнительным негативным фактором, влияющим на отрасль, которая и так ослаблена критическим подорожанием и нехваткой какао-бобов.

Ранее представители кондитерской отрасли указывали на то, что фальсификация кондитерских изделий на российском рынке не превышает 1,2%.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке планировалось провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года. Он должен был затронуть шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.

Но постановление правительства о его проведении пока не принято.

АСКОНД
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