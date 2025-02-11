РЖД придется пересматривать инвестмодель с ориентиром на свои средства, а не кредиты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" придется пересматривать инвестиционную модель с ориентиром на свои средства, а не кредиты, сообщил глава компании Олег Белозеров во вторник в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас инвестиционная модель была изначально настроена на привлечение средств. Почему? Потому что она более удобна, не брать деньги с грузоотправителей сразу, а вместе с банками раскладывать на длительный промежуток времени возможность возвратности. Сейчас инвестиционную модель нам нужно уточнять, мы ее меняем, и нам нужно будет прежде всего ориентироваться на собственные источники", - сказал он.

Как сообщалось, объем инвестиционной программы РЖД на 2025 г. был утвержден в объеме 890,9 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 275,4 млрд руб. в 2024 г. (фактическое исполнение инвестпрограммы за 2024 г. пока не озвучено).