Индекс МосБиржи обновил максимум с мая 2024 года, рост рекордный с декабря

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Индекс IMOEX2 (все сессии) в начале утренней сессии в четверг обновил максимум с мая 2024 года, превысив 3270 пунктов на фоне резко возросшего спроса инвесторов после известий накануне вечером о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса.

К 07:20 МСК индекс IMOEX2 составил 3271,2 пункта (+8,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже взлетели в пределах 10%. Рост индикатора стал максимальным с 20 декабря, когда индекс взлетел на 9,2% после неожиданного решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" (+10%), "НОВАТЭКа" (+10%), "Ростелекома" (+10%), "Юнипро" (+9,9%), "Т-Технологии" (+9,7%), "ЛУКОЙЛа" (+9,1%), ГК "Самолет" (+9,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,8%), "АЛРОСА" (+8,8%), "Совкомфлота" (+8,6%), "Роснефти" (+8,5%), "Газпрома" (+8,4%), Сбербанка (+8,4%), "Норникеля" (+8,4%), "Московской биржи" (+8,3%), "МТС" (+8,2%), ВТБ (+8,2%), "Северстали" (+8,1%), "ОК РУСАЛ" (+8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 07:20 МСК составил 14,82 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии" , 1,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" ).

Как сообщил накануне вечером журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, телефонный разговор президентов США и России длился почти полтора часа, Путин и Трамп согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Также Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

Европа и Украина должны стать участниками переговоров по украинскому урегулированию, Киеву необходимо предоставить надежные гарантии безопасности, говорится в заявлении Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Испании и Европейского Союза.

"Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в сильное положение. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров", - говорится в заявлении по итогам встречи семи глав внешнеполитических ведомств в Париже.