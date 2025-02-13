В вечернюю сессию 12 февраля объем торгов акциями на "Мосбирже" достиг рекорда

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зафиксировала максимальный за всю историю объем торгов акциями на вечерней сессии 12 февраля на уровне 237 млрд рублей, сообщил телеграм-канал площадки.

Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля составил 422,5 млрд рублей, что является максимумом с марта 2022 года.

На утренней сессии 13 февраля "Мосбиржа" зафиксировала исторический рекорд по объему торгов акциями и облигациями - 85 млрд рублей.

Вечером 12 февраля стало известно о продолжительном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого, в частности, обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

На новостях об этой беседе вечером в среду индекс МосБиржи (все сессии) к 20:41 по Москве рос на 3,14% до 3112,76 пункта, цены большинства "голубых фишек" на бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 8,2%. Локомотивом роста стали акции "Газпрома".