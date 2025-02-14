ЦБ отметил, что охлаждение кредитной активности усилилось и охватывает все сегменты рынка

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Охлаждение кредитной активности усилилось и охватывает все сегменты кредитного рынка, неценовые условия банковского кредитования ужесточились, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам совета директоров по ставке.

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов.

"Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. При этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ также отмечает, что в последние месяцы значительно выросла норма сбережения домашних хозяйств.

Охлаждение кредитной активности усилилось и охватывает все сегменты кредитного рынка. В декабре - январе розничное кредитование сокращалось за счет замедления темпов роста ипотеки и снижения портфеля потребительских кредитов. Портфель корпоративных кредитов также уменьшился.