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Индекс МосБиржи просел ниже 3250 пунктов на сигналах от Банка России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу приступил к нисходящей коррекции после решения Банка России оставить ставку на уровне 21% годовых и умеренно жестких прогнозов регулятора; индекс МосБиржи откатился ниже отметки 3250 пунктов с уровня выше 3280 пунктов, вдвое сократив утренний прирост.

К 13:35 индекс МосБиржи составил 3239,24 пункта (+1%); прирост цен большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" сократился до 7,4%.

В лидерах роста остаются акции "Совкомфлота" (+7,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,1%), "Юнипро" (+5,1%), ВТБ (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Норникеля" (+2,3%), "Т-Технологии" (+2,2%), "Газпрома" (+2%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Северстали" (-1,6%), "Роснефти" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), бумаги АФК "Система" (-1,1%).

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, оставив сигнал о дальнейшей ДКП неизменным: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Также ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с прежних 17-20%, на 2026 год - до 13-14% с 12-13%, на 2027 год сохранил на уровне 7,5-8,5%.

Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5%, понизил прогноз по росту розничного кредитования на 2025 год до 1-6% с 6-11%.

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