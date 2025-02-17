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Минэкономразвития оценило потенциал роста экономики РФ в 3% в год

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Потенциал роста экономики России составляет 3% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на итоговой коллегии министерства.

"Потенциал роста экономики мы оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта задача амбициозная. Для этого нужно реализовать меры по развитию институциональной среды и все меры экономической политики, которые заложены в обновленных национальных проектах", - сказал министр.

Как сообщалось, ЦБ оценивает потенциал роста экономики РФ в 1,5-2,5% в год.

По словам Решетникова, одной из важнейших задач является поддержка инвестиций - "президент поручил увеличить их объем на 60% к 2030 году".

Министр напомнил, что были увеличены объемы поддержанных инвестиций в рамках фабрики проектного финансирования. "Главное в этом инструменте - это хеджирование рисков увеличения процентных ставок, а также вопросы синдицирования и обеспечения капиталом, когда в связи с изменением условий у бизнеса капитала в этих проектах начинает не хватать".

Он также отметил, что были упрощены для бизнеса процедуры возмещения затрат в рамках СЗПК. "Разрешили проводить госэкспертизу только на те объекты, по которым предполагается возврат вложений. Добавили гибкости механизму: разрешили менять состав объектов инвестпроекта", - сказал министр.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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