Рубль в понедельник вечером развернулся вверх в паре с юанем

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Юань растерял рост первой половины дня и заметно понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль перешел к росту благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые ожидаются на следующей неделе. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,333 руб., что на 14,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 1,1248 рубля, до 91,4347 руб./$1, и увеличил курс евро на 91,72 рубля, до 95,8048 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль существенно укрепился против основных мировых валют, несмотря на негативную оценку по счету текущих операций платежного баланса РФ в декабре и январе этого года. Рост курса национальной валюты, аналогично динамике фондового рынка, был обусловлен позитивными геополитическими сигналами, а также усилением ожиданий возможного смягчения санкционного давления. Курс китайского юаня на прошлой неделе упал на 6,02%, до 12,48 руб., что соответствует уровням сентября прошлого года. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара существенно снизился - на 7,16%, до 90,31 руб., курс евро - на 6,25%, до 94,89 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-94 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе поддержать рубль способно решение ЦБ оставить ставку неизменной, однако в его курсе текущий уровень ставки уже заложен, и он во многом определяется балансом экспорта и импорта, а также политической обстановкой.

"Обсуждая решение по ставке, конечно, не были проигнорированы текущее укрепление рубля и осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, - подчеркивает Тимошенко. - Однако эти факты скорее могли повлиять на риторику регулятора, а само решение по ставке - процедура, учитывающая факт высокой инфляции и повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, которые не оставили шанса на пересмотр ставки в сторону понижения. В числе оптимистичных для российского рынка новостей - данные о январском росте доходов РФ от нефтяного экспорта почти на $950 млн относительно декабря прошлого года".

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса пары "доллар-рубль" на уровне 101-105 руб./$1 на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков брокера.

Рубль показал самые сильные уровни с начала осени прошлого года на фоне ажиотажа на российском рынке, подогреваемого надеждами на геополитическое урегулирование, констатируют эксперты. Текущее укрепление выглядит эмоциональным и неустойчивым, считают они.

"Пока политический переговорный процесс только в начале, и даже в случае наиболее позитивного сценария урегулирования перспективы устойчивого крепкого рубля неочевидны, - пишут эксперты в обзоре. - Возврат рубля к докризисным уровням маловероятен в том числе из-за рублевой инфляции: ее накопленный уровень за три года составил 32%, при этом рубль к доллару с января 2022 года ослаб примерно на те же 30%. Мы сохраняем наш прогноз курса рубля на уровне 101-105 руб./$1 на конец 2025 года".

Инфляция в РФ

Инфляция в России в январе 2025 года составила 1,23% после 1,32% в декабре 2024 года, сообщил в пятницу Росстат. Она немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,18%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (аналитики ожидали 9,87%) с 9,52% на конец декабря 2024 года.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Цены на нефть

Движение цен на нефть лишено четкой направленности в понедельник вечером. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торговались по $74,66 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,04%, до $70,77 за баррель.

Повышательное влияние на нефтяные котировки оказывают публикации СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают перенос на более поздний срок запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи. Ранее предполагалось, что с апреля ОПЕК+ начнет постепенно восстанавливать добычу, увеличив ее к концу 2026 года в совокупности на 2,2 млн баррелей в сутки.

Сообщения о возможном восстановлении с марта поставок нефти из иракского Курдистана и перспектива возвращения на рынок около 300 тыс. баррелей в сутки в результате этого сдерживают рост цен.

В центре внимания рынков по-прежнему остаются заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Торговые войны могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Ранее американский президент подтвердил намерение обложить пошлинами импорт европейских товаров, а также сказал, что тарифы на ввоз в США автомобилей могут вступить в силу со 2 апреля.

Инвесторы также ждут переговоров об урегулировании российского-украинского конфликта, которые должны стартовать на этой неделе в Саудовской Аравии. Если они пройдут успешно, поставки нефти из РФ могут возобновиться, пишет Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 февраля выросла на 13 базисных пунктов - до 20,98% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца поднялись в понедельник на 1 базисный пункт, до 21,9% и 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 7 базисный пунктов относительно предыдущего торгового дня и составила 20,85% годовых.