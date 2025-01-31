Инфляция во Франции в январе неожиданно стабилизировалась на уровне 1,8%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 1,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция осталась на декабрьском уровне, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал ускорение до 1,9%.

Потребительские цены в январе понизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на аналогичную величину. Аналитики ожидали, что показатель не изменится.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в уходящем месяце выросли на 1,4% в годовом выражении и снизились на 0,1% в помесячном, по предварительным данным. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 1,3% год к году и на 0,3% месяц к месяцу.

Инфляция в сфере услуг в январе замедлилась до 1,9% с 2,2%, продукты питания подорожали на 0,1% после нулевого роста в декабре, табачные изделия – на 6% (месяцем ранее – на 8,7%). Цены на энергоносители повысились на 2,8% после подъема на 1,2% в декабре, промышленные товары подорожали на 0,2% после снижения на 0,4% месяц назад.

Окончательные данные о январской инфляции во Франции будут обнародованы 18 февраля.