Поиск

Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых за 9 месяцев вырос почти в 3 раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших российских госкомпаний у самозанятых за 9 месяцев 2025 года составил 22 млрд рублей, что в 2,7 раза больше аналогичного показателя за 2024 год (8,14 млрд рублей), сообщила "Корпорация МСП".

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Всего с того момента (с 2020 года, когда начала действовать норма, согласно которой самозанятые были приравнены к малому бизнесу при проведении закупок госкомпаний - ИФ) 4,1 тысячи госзаказчиков (госкомпаний - ИФ) заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 млрд рублей".

Он отметил, что росли не только объемы контрактации с самозанятыми, но и номенклатура поставляемой ими продукции - до 55 тысяч позиций в настоящее время против 1,4 тысячи в 2020 году.

По итогам отчетного периода выросло также число самозанятых, заключивших договоры с госкомпаниями - до 8 тысяч, что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.

В сообщении отмечается также, что более половины закупок госкомпаний у самозанятых пришлось на приобретение услуг в сфере финансов и страхования (10,3 млрд рублей), специализированных строительных работ (980 млн рублей), поставке готовых изделий (канцелярских и спортивных товаров, средств противопожарной защиты и т.п. - 950 млн рублей), рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (840 млн рублей), а также услуг в области творчества, искусства и развлечений (790 млн рублей).

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к №223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2024 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 12 млрд рублей (7,2 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тысяч до 9 тысяч человек.

Александр Исаевич Корпорация МСП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Суд на 90 суток приостановил добычу угля из лавы шахты Распадская

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

В Карелии задержан причастный к организации диверсий

В Копейске число погибших при взрыве на предприятии достигло десяти

По факту взрыва на предприятии в Копейске возбуждено уголовное дело

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Российские военные нейтрализовали за ночь 139 БПЛА над регионами РФ

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7412 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });