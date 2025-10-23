Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых за 9 месяцев вырос почти в 3 раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших российских госкомпаний у самозанятых за 9 месяцев 2025 года составил 22 млрд рублей, что в 2,7 раза больше аналогичного показателя за 2024 год (8,14 млрд рублей), сообщила "Корпорация МСП".

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Всего с того момента (с 2020 года, когда начала действовать норма, согласно которой самозанятые были приравнены к малому бизнесу при проведении закупок госкомпаний - ИФ) 4,1 тысячи госзаказчиков (госкомпаний - ИФ) заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 млрд рублей".

Он отметил, что росли не только объемы контрактации с самозанятыми, но и номенклатура поставляемой ими продукции - до 55 тысяч позиций в настоящее время против 1,4 тысячи в 2020 году.

По итогам отчетного периода выросло также число самозанятых, заключивших договоры с госкомпаниями - до 8 тысяч, что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.

В сообщении отмечается также, что более половины закупок госкомпаний у самозанятых пришлось на приобретение услуг в сфере финансов и страхования (10,3 млрд рублей), специализированных строительных работ (980 млн рублей), поставке готовых изделий (канцелярских и спортивных товаров, средств противопожарной защиты и т.п. - 950 млн рублей), рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (840 млн рублей), а также услуг в области творчества, искусства и развлечений (790 млн рублей).

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к №223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2024 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 12 млрд рублей (7,2 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тысяч до 9 тысяч человек.