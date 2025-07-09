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Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,48 трлн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 479,4 млрд рублей, сказано в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-апреле 2025 года составлял 2 трлн 348,2 млрд рублей, следовательно, в мае дефицит составил 131,2 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-мае 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 559,6 млрд рублей. Результат исполнения бюджета за первые пять месяцев текущего года близок к показателю за аналогичный период 2023 года, когда бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае текущего года составили 29 трлн 642,8 млрд рублей (в январе-мае 2024 года - 27 трлн 821,9 млрд рублей), расходы - 32 трлн 122,2 млрд рублей (годом ранее - 27 трлн 262,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета в январе-мае составил 3 трлн 29,2 млрд рублей при доходах 14 трлн 740,3 млрд рублей, расходах - 17 трлн 769,5 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты регионов в январе-мае исполнены с профицитом 341,2 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 9 трлн 953,6 млрд рублей, расходах - 9 трлн 612,4 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые пять месяцев текущего года исполнены с профицитом 88,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 8 трлн 562,8 млрд рублей, расходы - 8 трлн 474,1 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 119,8 млрд рублей при доходах 1 трлн 618,1 млрд рублей и расходах 1 трлн 498,3 млрд рублей.

Федеральное казначейство
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