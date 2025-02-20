"Мечел" в 2024 году увеличил добычу угля на 5%, продажи энергоугля – почти на треть

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Мечел" в IV квартале сохранил добычу угля на уровне предыдущего квартала – 2,9 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) выросли на 26% до 1,1 млн тонн, энергетического угля – на 5% до 641 тыс. тонн.

По итогам 2024 года компании впервые за несколько лет удалось показать рост добычи (+5% до 10,9 млн тонн).

Продажи ККУ за прошлый год увеличились на 30% до 4,05 млн тонн, энергоугля – на 28% до 3 млн тонн.

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