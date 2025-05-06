Челябинский металлургический комбинат не выплатит дивиденды-2024 из-за убытка

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") на годовом собрании 5 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщил ЧМК.

"В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.

Чистый убыток компании по РСБУ за минувший год составил 6,709 млрд рублей против 1,622 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году.

В годовом отчете ЧМК говорится, что "результаты работы предприятия за 2024 год оцениваются удовлетворительно", однако "не удалось нарастить объемы производства и реализации продукции относительно факта предыдущего года и объемов, запланированных в годовом бюджете" из-за дестабилизации "товарного рынка в результате западных рестрикций".

Прибыль по итогам 2023 года не распределялась, дивиденды не выплачивались. Завод не начисляет дивиденды с 2004 года.

Акционеры на годовом собрании избрали совет директоров из 9 человек, персональный состав которого не уточняется. Аудитором на 2025 год назначено АО "Энерджи Консалтинг".

Кроме того, на собрании была одобрена сделка с заинтересованностью, а также предоставлено согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.