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Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин не видит хороших перспектив для Renault в Москве в случае, если концерн захочет вернуться в РФ.

"Ну, он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", - сказал Собянин.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, получала ли Москва сигналы от каких-то западных компаний по возвращению в столицу, в частности, от концерна Renault, который не исключил возвращение в РФ.

Ранее сообщалось, что гендиректор Renault Лука де Мео не исключил возможность возврата компании к ведению бизнеса в РФ при наличии соответствующей возможности, о чем писал Financial Times.

В 2022 году концерн продал свой российский завод и 68-процентную долю в "АвтоВАЗе" в рамках символических сделок за рубль, списав по итогам того года 2,2 млрд евро от прекращения операций в РФ. Вместе с тем компания сохранила опцион на возврат в течение шести лет.

Москва Renault Сергей Собянин
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