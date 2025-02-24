Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на 0,8%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" в понедельник растет в ожидании новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, сдерживающим фактором стала подешевевшая в пятницу нефть (Brent торгуется у $74,4 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8% к уровню закрытия основной сессии в пятницу, лидируют в росте акции "ММК" (+5,1%), "Северстали" (+3,4%), ОК "Русал" (+2,9%), "НЛМК" (+1,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 3311,03 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1183,03 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 февраля, составляет 88,1676 рубля (-34,27 копейки).

Подорожали также акции "Магнита" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 13,24 млрд рублей (из них 1,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,2 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,19 млрд рублей на акции "ММК").

Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие дни сможет урегулировать конфликт на Украине, сообщила в воскресенье представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе", - сказала она.

Возможность проведения встречи Трампа и Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил 21 февраля госсекретарь США Марко Рубио.

22 февраля Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которого напомнил о стремлении Вашингтона найти решение украинского конфликта, сообщил Госдеп.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях.

На российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными темпами. Основной рост по индексу МосБиржи на прошлой неделе пришелся на понедельник, в то время как в остальные дни индекс консолидировался в границах узкого диапазона 3250-3300 пунктов на фоне ротации средств инвесторов из фондов денежного рынка в другие инструменты, в том числе рынка акций. По оценке главы МосБиржи Виктора Жидкова, за последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка около 15 млрд руб., из которых около 45% были инвестированы на рынке акций. Это отражает интерес инвесторов к рынку акций и при прочих равных выступает в пользу дальнейшего роста фондовых индексов по завершению консолидации.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что в начале недели индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 3300 пунктов.

В пятницу рынок просел из-за фиксации прибыли игроками. Инвесторы предпочли занять более консервативные позиции ввиду новостных рисков выходных и неплохого выросших ликвидных бумаг, чьи котировки вернулись на уровни весны-начала лета, до начала последней волны повышения ключевой ставки Банком России.

Однако учитывая новые позитивные геополитические вводные, а именно заявления о готовящейся новой встрече между Россией и США на этой неделе, рынок акций попытается пойти выше. Спрос, вероятно, продолжит фокусироваться в менее ликвидных бумагах. Целевым по индексу МосБиржи видим диапазон 3290-3350 пунктов, считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от антироссийских санкций и переговоров США и России.

С одной стороны, перекупленность рынка акций высока, и коррекция вполне разумна. Ее поводами могут стать новые санкции Запада. Великобритания грозила объявить о новых ограничительных мерах в отношении российского бизнеса, которые обещают быть самыми жесткими. Во вторник ЕС огласит новый пакет санкций. Это вполне хороший повод для коррекции, стратегической целью которой является закрытие дивидендного "гэпа" от 13 февраля, то есть снижение в район чуть выше 3000 пунктов, считает эксперт.

С другой стороны, все ждут нового раунда переговоров между Россией и США, который должен состояться на этой неделе. Кроме того, мощное укрепление рубля хоть и локально негативно для акций экспортеров, но является очень сильным дезинфляционным фактором. Поэтому продолжаем считать, что пик ключевой ставки достигнут, а регулятор вот-вот начнет давать сигналы на будущее монетарное послабление, полагает Антонов.

В связи с этим инвесторам нужно иметь свободные деньги для новых покупок в случае развития коррекционного сценария. Для "лонга" наиболее перспективными выглядят акции финансового сектора - Сбер, "Мосбиржа", Совкомбанк, "Т-Инвестиции". На этой неделе российская валюта будет получать поддержку от пика налогового периода, поэтому рост рубля вполне может продолжиться, но среднесрочно присоединяться к нисходящему движению пары юань-рубль уже рискованно, заключил Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций упали на 1,7-2,2% во главе с Nasdaq на неблагоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших ослабление экономической активности в США при новых сигналах усиления инфляции.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Снижение стало максимальным за семь месяцев. При этом медианная цена дома выросла 19-й месяц подряд - на 4,8% в годовом выражении.

Окончательное значение февральского индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено с серьезным понижением - до 64,7 пункта с предварительно объявленных 67,8 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале выросли до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе), сообщил Мичиганский университет. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) выросла до 3,5% с 3,2%, причем этот показатель был пересмотрен по сравнению с предварительно объявленными 3,3%.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня рождения императора, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5%).

Трейдеры оценивают очередные шаги американского президента Дональда Трампа. В пятницу стало известно, что он дал распоряжение Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) ограничить вложения Китая в технологический, энергетический и другие стратегические для США сектора. Помимо этого, Белый дом предлагает ввести сборы для компаний за использование коммерческих судов из КНР.

Трейдеры ждут заседания ЦБ Южной Кореи, которое состоится во вторник.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены пытаются консолидироваться после отката в пятницу.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,01% до $74,43 за баррель (-2,7% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $70,32 за баррель (-2,9% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тысяч баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.