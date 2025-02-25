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РФ с начала года увеличила на 17% производство продукции из минтая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Производство продукции глубокой переработки из минтая (филе, фарш и сурими) с начала года по середину февраля в РФ составило 7,6 тыс. тонн, что на 17% больше по сравнению аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

"Два года подряд из-за нестабильной ситуации на мировом рынке российские рыбаки сокращали выпуск филе минтая. Сейчас главным направлением поставок этой продукции стал внутренний рынок, и с начала года производство демонстрирует продолжительную динамику - плюс 7% к показателю прошлого года. Кроме того, продолжаем наращивать выпуск сурими: сначала года он вырос на 41%", - заявил президент АДМ Алексей Буглак, процитированный в пресс-релизе.

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По его словам, к 19 февраля вылов минтая во всех районах промысла составил 437,3 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой в главном районе добычи - Охотском море. "Нестабильная метеообстановка создавала трудности в ведении промысла, флот был вынужден "штормовать" и тратить промысловое время на поиск скоплений рыбы. По прогнозам, в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. По мере освобождения акватории от ледовых полей будет расти интенсивность промысла, - сказал он. - Ожидаем, что суточный вылов минтая в Охотском море в пиковые периоды составит 9-10 тыс. тонн".

По оценкам ассоциации, к середине апреля вылов минтая в РФ может превысить 1 млн тонн по всему Дальневосточному бассейну.

В 2024 году российские рыбаки установили рекорд по добыче минтая: вылов составил 1 млн 998,3 тыс. тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент РФ на мировом рынке - США добыли 1,35 млн тонн этой рыбы.

Выросли и поставки продукции из минтая на внутренний рынок. Так, российским потребителям было направлено более 46 тыс. тонн филе минтая (рост в 2,6 раза), 21 тыс. тонн минтаевого сурими (в 1,9 раза), 8 тыс. тонн фарша (в 1,7 раза).

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