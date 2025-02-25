ВТБ дотянулся до цели по прибыли с ударным IV кварталом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в октябре-декабре 2024 года показал рекордную квартальную прибыль по МСФО в размере 176,4 млрд рублей, что в 3,2 раза выше результата за тот же период предыдущего года, свидетельствует отчетность группы.

Внушительная прибыль за квартал, в котором только декабрь принес группе 99 млрд рублей, позволила достичь таргета на 2024 год и заработать 551,4 млрд рублей (рост на 27,6% г/г).

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал прибыль за квартал на уровне 156 млрд рублей и за год - 531 млрд рублей.

Произвольная программа

Говоря о факторах, которые влияли на достижение цели по прибыли в четвертом квартале, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов использовал спортивную аналогию.

"Все события, которые происходили последние недели 2024 года, вынуждали нас находиться перед финальным этапом эстафеты с травмированной толчковой ногой, в переносном, конечно, смысле. Поэтому из-за ограниченности времени нам пришлось отказаться от четверных прыжков, а сконцентрироваться на каких-то более простых элементах. (...) Своего рода это такая дорожка "ягудинских" шагов (дорожка шагов в исполнении фигуриста Алексея Ягудина - ИФ) нежели сложный технический элемент", - отметил первый зампред банка.

Банк России в декабре прошлого года ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами, как следствие, ВТБ смог перевести на баланс специального юрлица почти вдвое меньше активов - 98 млрд рублей вместо изначально планировавшегося объема 180 млрд рублей. Более того, из-за более строгих требований регулятора к выделению специального юрлица ВТБ был вынужден развернуть сделку по продаже части заблокированных активов внешнему контрагенту, о которой сообщал летом прошлого года.

Ожидалось, что выделение заблокированных активов и обязательств в отдельное юрлицо принесет группе чистую прибыль в размере 92 млрд рублей. В итоге сумма оказалась гораздо скромнее - 21 млрд рублей.

Компоненты декабрьской прибыли

Компенсирующим компонентом прибыли в декабре стала продажа небанковского цифрового бизнеса, которая принесла ВТБ почти 46 млрд рублей. Пьянов не раскрыл название проданной компании, указав лишь, что группа являлась создателем этого актива.

Переоценка портфеля ценных бумаг, преимущественно акций российских эмитентов, в декабре принесла группе прибыль в размере 40 млрд рублей. "Решение совета директоров Банка России 20 декабря, который против консенсуса оставил ставку ключевую неизменной, не повысив ее, резко подняло котировки российских ценных бумаг. На нашем портфеле ценных бумаг это дало 50 млрд рублей дохода, или 40 млрд рублей постналоговой прибыли", - рассказал топ-менеджер.

Кроме того, в декабре несколько корпоративных заемщиков погасили кредиты на общую сумму примерно 600 млрд рублей, что позволило ВТБ распустить 13 млрд рублей резервов.

В числе отрицательных событий Пьянов назвал списание нематериальных активов на 13 млрд рублей, а также сезонный рост административно-управленческих расходов.

Годовые результаты

Чистые процентные доходы в 2024 году сократились на 36%, до 487,2 млрд рублей. В четвертом квартале снижение чистых процентных доходов составило 65,9% год к году, до 65 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в прошлом году снизилась до 1,7% с 3,1%, а в четвертом квартале - до 0,8% с 2,9% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы составили 269 млрд рублей по итогам 2024 года и 82,4 млрд рублей за четвертый квартал, увеличившись на 24% и на 40,1% соответственно, благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили 20,1 млрд рублей за 2024 год, при этом в четвертом квартале группа распустила резервы на 73 млрд рублей.

На фоне роспуска резервов в четвертом квартале стоимость риска по итогам 2024 года составила 0,3% по сравнению с 0,9% в 2023 году. В четвертом квартале стоимость риска стала отрицательной и составила -0,6% по сравнению с 0,5% в четвертом квартале 2023 года.

Доля NPL в кредитном портфеле ВТБ выросла в четвертом квартале с 3,2% до 3,5%. Как пояснил Пьянов, просрочку допустила группа заемщиков, связанная с угледобывающей отраслью.

Расходы на персонал и административные расходы составили 478,8 млрд рублей за 2024 год и 155,8 млрд рублей за четвертый квартал, увеличившись год к году на 19,6% и на 21,8% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию и масштабирование розничного бизнеса.