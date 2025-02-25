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ВТБ в 2025 г. ждет прибыль на уровне 430 млрд руб. и "кредитную аскезу" в рознице

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году прогнозирует чистую прибыль на уровне около 430 млрд рублей, сокращение розничных кредитов и нормализацию стоимости риска, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Группа закладывала в стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей, в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2024 год до 550 млрд рублей и достиг этого таргета, заработав 551,4 млрд рублей.

В этом году, по словам Пьянова, прибыль ожидается меньше заложенной в стратегии суммы - 430 млрд рублей (соответствует рентабельности капитала 15%), но сумма по двум годам будет совпадать с ранее утвержденными планами ВТБ.

"По кредитам мы будем иметь, наверное, отличающуюся от предыдущих лет динамику. Это для нас будет годом кредитного маневра, мы будем целенаправленно снижать кредиты физических лиц (...). Мы в принципе ожидаем падения кредитов физических лиц на величине, превышающей 10%", - заявил топ-менеджер.

При этом в корпоративном кредитовании ВТБ прогнозирует рост более чем на 10%.

"Мы произвели такое соревнование возвратности по новым выдачам, и в этой возвратности победил пока, с точки зрения сегодняшнего регулирования, крупный корпоративный и средний бизнес. В рознице допускаются выдачи только по показателю долговой нагрузки (ПДН) не выше 50% включительно", - отметил Пьянов.

Совокупный кредитный портфель ВТБ, как ожидается, вырастет на 5-6%.

ВТБ в 2025 году не ожидает значительных урегулирований с восстановлением резервов, поэтому прогнозирует нормализацию стоимости риска на уровне около 1%.

Чистая процентная маржа из-за высокой ключевой ставки в течение всего года и сохранения автономного фактора конкуренции за ликвидность снизится до 1% с 1,7% по итогам 2024 года.

Административно-управленческие расходы в этом году будут расти ниже инфляции - на 7% (с учетом Почта банка - на 13%).

ВТБ планирует увеличить чистые комиссионные доходы на уровне 2024 года - 24%. Показатель отношения расходов к доходам ожидается на уровне 40-45%.

Норматив достаточности капитала Н20 по итогам 2025 года ожидается на уровне 9,5% против 9,1% на конец 2024 года.

"Мы не предполагаем с учетом особенностей наших амбиций по "кредитной аскезе", что Центральному банку потребуется второй шаг в 2025 году повышения антициклической надбавки, мы останемся на уровне 0,25%. Но окажемся ли мы правы или не правы, наше значение капитала 9,5% позволит пройти и второй шаг повышения надбавки. Год будет непростым с точки зрения, по крайней мере в нашем случае, классических банковских доходов из-за ограничения роста достаточности капитала", - отметил Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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