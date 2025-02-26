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AB InBev в IV кв. неожиданно увеличила выручку на 2,5%, до $14,84 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) неожиданно увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года, однако чистая прибыль компании упала на треть.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,22 млрд против $1,89 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась на 2,5%, до $14,84 млрд по сравнению с $14,47 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные LSEG, ожидали сокращения на 2,9%, до $14,05 млрд.

В органическом выражении выручка повысилась на 3,4%, хотя продажи в натуральном выражении снизились на 1,9%, до 141,8 млн гектолитров.

Скорректированная EBITDA выросла на 10%, до $5,25 млрд с $4,88 млрд.

В Северной Америке продажи пива в минувшем квартале снизились на 1,1%, в Центральной Америке - выросли на 0,7%, в Южной Америке - упали на 3,8%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи увеличились на 3,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - рухнули на 12,7%.

В 2025 году компания ожидает увеличения EBITDA на 4-8%, что соответствует среднесрочному прогнозу.

Кроме того, руководство приняло решение увеличить размер годовых дивидендов до $1 на акцию c $0,82 годом ранее.

Капитализация AB InBev с начала года выросла на 8,4%, до 103,79 млрд евро.

AB InBev Anheuser-Busch
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