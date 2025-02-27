На "Мосбирже" рубль заметно подешевел к юаню

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в четверг рубль подешевел к юаню в рамках коррекции после сильного роста в феврале и на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность под налоги со стороны экспортеров. Накануне рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 12%.

Основную поддержку рублю оказывали надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

К 19:00 юань подорожал на 10,85 копейки, до 12,0195 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля, и увеличил курс евро на 1,8536 рубля, до 92,0362 рубля.

Рубль взял паузу в росте, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Рубль в четверг приостановил свое почти недельное укрепление: биржевой курс юаня снова подрос почти до 12 рублей, на внебиржевом рынке доллар США вновь поднялся выше 87 рублей, а евро торгуется снова выше 91 рубля, - констатирует эксперт. - После мощнейшего укрепления рубля на прошлой и в начале текущей недели коррекция должна была неизбежно наступить. Рубль дорожал всю неделю на геополитических причинах, и возникшая неопределенность после "технических" российско-американских переговоров в Стамбуле сегодня вполне логично вызвала ослабление российской валюты".

Курс валютной пары "юань-рубль" закрепился выше уровня в 12 руб. за юань на торгах в четверг, так как экспортеры уже должны были продать большую часть валюты, необходимой для уплаты февральских налогов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 рубля за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85 в краткосрочной перспективе, считают аналитики Россельхозбанка.

"Полагаем, что на текущих значениях потенциал укрепления рубля стал менее выраженным. Примечательно, что ставки репо по юаням со вторника перешли в положительную зону, что также может говорить о вероятном замедлении темпов укрепления рубля против юаня, - пишут эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе мы полагаем, что пара CNY/RUB будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 рубля за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85".

Инфляция в России с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении .

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Котировки нефтяных фьючерсов ускорили рост в четверг и прибавляют около 1% на усилении обеспокоенности по поводу недостатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron Corp. разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,97% - до $73,94 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,16% - до $70,09 за баррель.

Президент США Дональд Трамп отменил достигнутое при Байдене ослабление ограничений по венесуэльской нефти, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, пишут американские СМИ.

Перспектива урегулирования российско-украинского конфликта оказывала давление на нефтяной рынок последние недели. Трейдеры полагают, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ.

Понижательное влияние на нефтяные цены оказывают также перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности.

Накануне Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на импорт в Штаты товаров из Евросоюза. "Мы приняли решение и объявим его очень скоро, - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналиста о тарифах на импорт из ЕС. - В общих словах, это будет 25%, и коснется автомобилей и всего прочего".

Европейская комиссия заявила в ответ, что намерена "жестко и безотлагательно" отреагировать на возведение любых барьеров, препятствующих свободной и справедливой торговле.

Ставки межбанковского кредитного рынка немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 февраля увеличилась на 1 базисный пункт, до 21,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 2 базисных пункта, до 20,95% годовых. Срочные версии RUONIA на три и шесть месяцев прибавили 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в четверг составили 21,4% и 21,04% годовых.