В начале основной сессии индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,9%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Московской бирже" российский рынок акций продолжил снижение из-за фиксации прибыли инвесторами перед выходными днями на фоне ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Банка России из-за высокой инфляции и ослабления надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9%, лидерами снижения выступают акции "АЛРОСА" (-3,9%) и "Аэрофлота" (-2,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 3202,67 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 1150,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 февраля, составляет 87,6967 рубля (+1,77 рубля).

Подешевели также акции "Юнипро" (-2,3%), "Т-Технологии" (-2,2%), "ММК" (-2%), "Норникеля" (-2%), "Магнита" (-2%), ОК "Русал" (-2%), ВТБ (-1,9%), "Северстали" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Газпрома" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Татнефти" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Сбербанка (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в переговорах о решении украинского конфликта, отметив, что доволен тем, как ведет себя Россия.

По словам Трампа, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. "Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Также Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин будет выполнять обязательства в рамках урегулирования украинского кризиса. "Думаю, он будет выполнять то, что пообещает", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли он доверять Путину в том, что касается Украины.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в возможность новых боевых действий на Украине в случае достижения соглашения об урегулировании нынешнего конфликта.

Еще Трамп продлил на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр. Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", всплеск оптимизма на рынке в последние несколько недель, возможно, опередил события. Очередная встреча представителей России и США в Турции не принесла существенных результатов.

В потоке позитивных геополитических новостей возникла пауза, инвесторы смогли переоценить возможные сроки потенциальной нормализации в геополитике и решили пока зафиксировать положительный результат после роста индексов в феврале, полагают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, у рынка акций сократились поводы для роста, поскольку стало понятно, что быстро украинская проблема не решится, а значит, о санкционном послаблении к России говорить рано. Более того, Штаты продлили на год введенные антироссийские санкции. Рост инфляции в России откладывает и начало монетарного послабления со стороны ЦБ. Теперь остается надеяться, что в марте Банк России не повысит ключевую ставку, отмечает эксперт.

"Поводов для начала новой волны роста мы не видим. С другой стороны, среди инвесторов присутствует определенная доля эйфории - ожидания, что худшее уже пройдено. Поэтому сильных дальнейших распродаж не ждем. Напоминаем, что у "медведей" по-прежнему маячит актуальная цель - закрытие дивидендного "гэпа" от 13 февраля, для чего рынок нужно опустить в район 3000 пунктов по индексу МосБиржи. При таком сценарии имеет смысл немного докупить в портфель акций, прежде всего финансового сектора", - считает Антонов.

Что касается вероятной динамики рынка в пятницу, то не исключен отскок вверх: после распродаж последних двух дней образовалась краткосрочная перепроданность, также многие игроки будут закрывать "шорты", переносить которые через выходные дорого, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что рынок продолжит борьбу за уровень 3200 пунктов по индексу МосБиржи.

Предыдущие попытки продолжить рост оказались неудачными на фоне отсутствия позитивных заявлений со встречи в Стамбуле и продления антироссийских санкций со стороны США еще на год, усиливших сомнения в быстром прогрессе в налаживании отношений. Также фактором давления выступает ухудшение настроений на мировых рынках, вызванное подтверждением решимости Трампа ввести импортные пошлины против торговых партнеров со следующей недели. Негатива добавила и риторика главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, указывающая на текущую неготовность регулятора идти на снижение ставки.

"В пятницу существенного улучшения настроений на рынке не ожидаем из-за высоких новостных рисков. Однако, учитывая сильное понижательное движение последних дней, надеемся на снижение волатильности. Ждем продолжения борьбы "быков" и "медведей" за уровень 3200 пунктов по индексу МосБиржи, целевым на сегодня видим диапазон 3180-3250 пунктов", - отмечает Локтюхов.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,5-2,8% во главе с Nasdaq, который потерял более 500 пунктов - максимальное снижение за месяц; индекс S&P 500 (-1,6%) растерял весь рост с начала года.

Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Трампа по поводу импортных пошлин.

Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,9%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 3,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

В феврале уже вступили в силу 10%-ные пошлины на все поставляемые в Штаты китайские товары, в ответ на что Пекин ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти.

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics. В декабре показатель вырос на пересмотренные 3,5%. Подъем продаж в январе был отмечен по итогам 34-го месяца подряд и оказался максимальным с февраля 2024 года.

Промпроизводство в Японии в январе, согласно предварительным данным, уменьшилось на 1,1% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении показатель вырос впервые за три месяца - на 2,6%. Аналитики в среднем ожидали спада на 1% и 1,2% соответственно.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены возобновили снижение после отскока накануне.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $73,42 за баррель (+2,1% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $69,7 за баррель (+2,5% накануне).

Рынок завершает в "минусе" как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

В феврале Brent и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из России, отмечает MarketWatch.