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Трамп создает криптовалютный резерв, который сделает Штаты "криптостолицей мира"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва Соединенных Штатов, в который будут включены биткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компании Ripple, Cardano (ADA) и другие "ценные" цифровые активы.

"Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе двигаться вперед по криптостратегическому резерву, включающему XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира", - написал Трамп в сети Truth Social.

В следующем посте он добавил, что среди активов американского крипторезерва будут также биткойн, Ethereum и другие "ценные" валюты.

Перечисленные американским лидером криптовалюты резко выросли в цене. ADA взлетела на 60%, XRP подскочила на 33%, SOL подорожала на 25%. Ethereum и биткойн также прибавили 13% и 10% соответственно.

США Дональд Трамп крипторезерв биткойн Ethereum
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