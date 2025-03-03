Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,56%

Лидируют бумаги "Газпрома"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков - участники рынка оценивают ситуацию после провалившихся переговоров между президентами США и Украины относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят преимущественно позитивный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 0,6% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3218,53 пункта (+0,56%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Русала" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Интер РАО" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%, "префы" "подорожали также на 0,8%), "ММК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), ВТБ (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,5%), "Роснефти" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

В Белом доме не уверены, что президент Украины Владимир Зеленский хочет участвовать в переговорах по завершению конфликта и что он вообще желает его завершения, заявил в интервью CNN советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Что больше всего поразило нас всех в Овальном кабинете - это то, что было непонятно, будет ли Зеленский вообще участвовать в переговорах (...), разделяет ли он нашу цель по завершению войны", - заявил Уолтц в воскресенье. Он напомнил: президент США Дональд Трамп ранее говорил, что вновь примет Зеленского, только когда тот будет готов к переговорам по завершению конфликта.

Уолтц подчеркнул, что США хотят вести дела с лидером Украины, который был бы готов к переговорам. "Нам нужен лидер, который может иметь дела с нами, а позже - иметь дела с Россией, и закончить эту войну. Если станет очевидно, что личные или политические амбиции президента Зеленского не дают ему завершить бои в его стране, то я думаю, у нас серьезная проблема", - констатировал Уолц.

Администрация США рассматривает возможность остановки процесса поставок вооружений на Украину, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванное американское официальное лицо. "Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения передачи всех подготовленных к отправке военных грузов на Украину", - пишет газета.

Она отмечает, что такой вариант Вашингтон изучает после словесной перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. "Если такое решение будет принято, оно коснется грузов на миллиарды долларов: радаров, военной техники, боеприпасов, ракет, ожидающих отправки на Украину", - отмечается в материале.

Администрация Трампа пока не выделяла пакетов военной помощи Киеву, однако продолжает отправку вооружения, выделенного для Украины прежней администрацией.

Проект "Северный поток 2" может быть перезапущен, причем при поддержке инвесторов из США, сообщила в воскресенье The Financial Times со ссылкой на источники. "По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG", - пишет издание.

"Официальные представители в Вашингтоне сообщили, что ряд влиятельных лиц в администрации президента США Дональда Трампа осведомлены об инициативе подключить американских инвесторов, они рассматривают это как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - продолжает FT. По данным собеседников газеты, представители американской стороны уже выражали заинтересованность в участии в проекте, однако никакие детали относительно возможных инвесторов не раскрываются.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны. 26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли взрывы, которые вывели их из строя.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, хотя статданные были неоднозначными. Темпы роста индекса цен PCE в январе замедлились до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий месяц, сообщило министерство торговли в пятницу. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 2,6% после увеличения на 2,9% в декабре.

С другой стороны, расходы американцев в первый месяц года сократились на 0,2% относительно декабря, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем показателя на 0,1%. Доходы населения США подскочили на 0,9%, что стало рекордным за последний год. Эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,3%.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует плавный рост (+0,1%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 3 марта также в целом доминируют позитивные настроения - фондовые индикаторы Китая, Гонконга, Японии и Австралии в ходе торгов прибавляют 0,5-1,4%.

В свою очередь на нефтяном рынке утром в понедельник котировки фьючерсов умеренно подрастают в рамках коррекции после падения в пятницу. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $73,24 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,6% - до $70,18 за баррель.