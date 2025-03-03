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Промышленный PMI в Китае в феврале вырос сильнее прогноза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая увеличился до 50,2 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце поднялся до 51,1 пункта с 49,2 пункта в январе, экспортных продаж -до 48,6 пункта с 46,4 пункта, занятости - до 48,6 пункта с 48,1 пункта.

Между тем индикатор времени доставки вырос до 51 пункта с 50,3 пункта.

Также ухудшился показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее. Он опустился до 54,5 пункта против 55,3 пункта в январе (максимум за десять месяцев).

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце поднялся до 50,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в январе. Эксперты ожидали повышения до 50,3 пункта. Индикатор оптимизма в этих секторах незначительно снизился - до 56,6 пункта с 56,7 пункта.

Сводный PMI в феврале увеличился до 51,1 пункта против 50,1 пункта в предыдущий месяц.

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