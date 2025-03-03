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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе
Фото: VCG/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2025 года составил 50,2 пункта, опустившись с шестимесячного максимума января в 53,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как показали последние данные, активность в секторе замедлилась на фоне более слабого роста производства и в целом неизменного притока новых заказов.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение.

Некоторые респонденты отмечали устойчивые условия спроса в феврале, говорится в обзоре, в то время как другие обращали внимание на застой притока новых заказов. Темпы роста производства снизились до незначительных и оказались самыми медленными в текущей четырехмесячной последовательности расширения.

В целом поддержку заказам в секторе оказал возобновившийся рост новых экспортных заказов на фоне усилившегося спроса со стороны соседних стран. Однако темпы роста их все же были незначительными.

Давление издержек на бизнес компаний тем временем снижалось третий месяц подряд. Темпы инфляции издержек были заметно ниже ноябрьского максимума и самыми слабыми с августа 2024 года. При этом респонденты отмечали высокие затраты из-за цен поставщиков и транспортных расходов.

Замедлился и рост отпускных цен по итогам прошлого месяца: компании ослабили процесс переноса своих издержек на клиентов, стараясь стимулировать новые продажи. Темпы инфляции отпускных цен оказались самыми слабыми с апреля 2024 года.

На фоне застоя в новых заказах активность по найму новых сотрудников в отрасли ослабла. Создание рабочих мест продолжалось, но лишь незначительными темпами. Объемы невыполненных работ сократились из-за снижения давления на мощности: темпы их сокращения были самыми быстрыми с прошлого сентября.

Закупочная активность в секторе снизилась впервые за два с половиной года, хотя и незначительно: компании использовали свои запасы продукции для выполнения новых заказов.

Деловые ожидания компаний относительно перспектив производства на ближайшие 12 месяцев были повышенными. Надежды на бОльший спрос со стороны клиентов и новые производственные мощности поддерживали оптимизм, несмотря на то, что степень оптимизма немного снизилась с января.

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