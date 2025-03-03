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Доллар США слабеет к основным валютам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов утром в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,35%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,19%.

Давление на американскую валюту оказывают заявления министра торговли США Говарда Латника. В воскресенье он отметил, что готовящиеся пошлины страны в отношении Мексики и Канады остаются "текучими". Trading Economics называет это сигналом того, что они могут оказаться ниже предлагавшихся 25%.

Несмотря на это, трейдеры продолжают ожидать укрепления доллара по мере развития торговой войны, что, в свою очередь, может подстегнуть инфляцию и удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего снижения ставок.

О том, как ФРС оценивает ситуацию в американской экономике на уровне регионов, станет известно в среду, когда регулятор опубликует обзор Beige Book ("Бежевая книга").

Также на его денежно-кредитную политику могут повлиять данные о безработице в стране за февраль, публикация которых запланирована на пятницу.

Пара евро/доллар по данным на 9:13 мск торгуется на уровне $1,0414 по сравнению с $1,0378 на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку европейской валюте оказывает оптимизм в отношении разрешения конфликта на Украине.

Курс фунта поднялся до $1,2602 против $1,2579 в пятницу.

Стоимость доллара в паре с иеной составляет 150,32 иены против 150,62 иены на закрытие предыдущих торгов.

доллар евро
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