Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,5% на старте торгов основной сессии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В начале торгов основной сессии на "Московской бирже" российский рынок акций снижался из-за затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины после провалившихся переговоров между президентами США и Украины; фактором поддержки могут выступить позитивные сигналы с внешних фондовых площадок.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,5% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, в лидерах снижения выступают акции "Юнипро" (-3,9%), "МТС" (-2,5%), "Ростелекома" (-2,3%), Совкомбанка (-2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 3183,87 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 1136,35 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 1 марта, составляет 88,2568 рубля (+56,01 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Северстали" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,3%), "Татнефти" (-1,1%), "Магнита" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Подорожали акции "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 18,92 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,71 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

В Белом доме не уверены, что президент Украины Владимир Зеленский хочет участвовать в переговорах по завершению конфликта и что он вообще желает его завершения, заявил CNN советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Он напомнил: президент США Дональд Трамп ранее говорил, что вновь примет Зеленского, только когда тот будет готов к переговорам по завершению конфликта.

Уолтц подчеркнул, что США хотят вести дела с лидером Украины, который был бы готов к переговорам. "Нам нужен лидер, который может иметь дела с нами, а позже - иметь дела с Россией, и закончить эту войну. Если станет очевидно, что личные или политические амбиции президента Зеленского не дают ему завершить бои в его стране, то я думаю, у нас серьезная проблема", - констатировал Уолц.

Администрация США рассматривает возможность остановки процесса поставок вооружений на Украину, сообщила The Washington Post со ссылкой на неназванное американское официальное лицо. "Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения передачи всех подготовленных к отправке военных грузов на Украину", - пишет газета.

Она отмечает, что такой вариант Вашингтон изучает после словесной перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. "Если такое решение будет принято, оно коснется грузов на миллиарды долларов: радаров, военной техники, боеприпасов, ракет, ожидающих отправки на Украину", - отмечается в материале.

Администрация Трампа пока не выделяла пакетов военной помощи Киеву, однако продолжает отправку вооружения, выделенного для Украины прежней администрацией.

Проект "Северный поток 2" может быть перезапущен, причем при поддержке инвесторов из США, сообщила в воскресенье The Financial Times со ссылкой на источники. По словам нескольких человек, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что возобновление сотрудничества с США в экономике, в том числе по редкоземельным металлам, - это долгий путь, быстрых результатов ожидать пока не стоит.

"Это еще более долгосрочная перспектива - это во-первых. А во-вторых, мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала - урегулирование вокруг Украины, потом экономика", - сказал он программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), говоря о перспективах восстановления экономического сотрудничества с США, в том числе в сфере редкоземельных металлов.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества. "Но ожидать каких-то результатов быстро в этой сфере сейчас пока не приходится", - сказал Песков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, февральский позитивный "гэп" в диапазоне 3050-3150 пунктов по индексу МосБиржи остается незакрытым, и сохраняется возможность снижения индикатора до ближайшего уровня поддержки - 3000 пунктов.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, борьба "быков" и "медведей" за уровень 3200 пунктов по индексу МосБиржи продолжится.

Приливу оптимизма и закрытию краткосрочными инвесторами коротких позиций перед выходными способствовали улучшение настроений на рынке акций США, а также неожиданный срыв переговоров Украины и США, указывающий на явное ухудшение отношений между двумя странами. В выходные появились дополнительные геополитические вводные: ряд ведущих стран Европы продемонстрировал готовность усилить военную поддержку Украины, что вновь затуманивает перспективы скорого урегулирования конфликта на Украине. На торгах Мосбиржи в воскресенье, ожидаемо малоликвидных, ряд "фишек" начал корректироваться и остается под давлением в понедельник.

"Учитывая новостной фон и невнятную динамику нефтяных котировок, в начале недели ждем продолжения волатильной проторговки индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов, целевым на сегодня видим диапазон 3175-3225 пунктов", - считает Локтюхов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском рынке акций в начале недели может продолжиться консолидация. Покупка акций может показаться оправданной за два-три месяца до наступления дивидендного сезона, однако активность покупателей на рынке акций может оказаться сдержанной на фоне относительно высокой доходности облигаций. Изменить рыночный баланс в ту или иную сторону могут данные по недельной инфляции, которые по обыкновению будут опубликованы в среду вечером. До этого времени консолидация на рынке может продолжиться вблизи сложившихся уровней по индексу МосБиржи.

Банк России не рассчитывает на снижение инфляции до целевого ориентира в текущем году, но ожидает возвращения инфляции к целевому ориентиру 4% в 2026 году. Это следует из комментариев советника председателя Банка России Кирилла Тремасова. Пик годовой инфляции может быть пройден в апреле-мае 2025 года, после чего инфляционное давление начнет постепенно ослабевать на фоне высокой базы прошлого года. Что касается денежно-кредитной политики, то ее направление может определяться тенденциями в банковском кредитовании, полностью оценить которые будет возможно к апрельскому заседанию Банка России, полагают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ пока преобладает нисходящая коррекция. Первые торги в выходные на Мосбирже прошли преимущественно под влиянием "медведей" - небольшой рост многих бумаг в субботу был с избытком компенсирован их снижением в воскресенье.

В понедельник утром практически все "голубые фишки" торгуются в красной зоне. Рынок осознает, что урегулирование конфликта на Украине займет больше времени, чем казалось ранее. Пятничная встреча президента США Трампа с Владимиром Зеленским еще раз это подтвердила.

По-прежнему целью снижения индекса МосБиржи выступает район 3000 пунктов, где находится незакрытый "гэп" от 12 февраля. Впрочем, при появлении позитивных драйверов рынок может начать снимать среднесрочную перекупленность боковиком вокруг отметки 3200 пунктов. В целом же настрой на рост сохраняется, и глубокие просадки стоит выкупать, считает Антонов.

На этой неделе стоит больше внимания обращать на нефть, полагает представитель "Алор брокер". С апреля ОПЕК+ по плану должна начать увеличение добычи. С учетом большой вероятности начала взимания США торговых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая это может уронить цены на нефть Brent глубоко под отметку $70 за баррель. Не исключено, что нефтяной картель вновь примет решение отложить начало наращивания производства нефти. Для российского бюджета и акций нефтянки более выгодными были бы высокие цены на нефть при сохранении нынешнего уровня добычи, полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,4-1,6% во главе с Nasdaq, хотя статданные были неоднозначными. По итогам февраля рынок акций США снизился: Dow Jones (-2,2%), S&P 500 (-1,4%), Nasdaq (-4%).

Темпы роста индекса цен PCE в январе замедлились до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий месяц, сообщило министерство торговли в пятницу. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 2,6% после увеличения на 2,9% в декабре.

Расходы американцев в первый месяц года сократились на 0,2% относительно декабря, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,1%. Доходы населения США подскочили на 0,9%, что стало рекордным за последний год. Эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,3%.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng топчется на месте), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Биржи Южной Кореи не работают в связи с государственным праздником.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце поднялся до 50,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в январе. Сводный PMI в феврале увеличился до 51,1 пункта против 50,1 пункта в предыдущий месяц.

Производственный PMI в Японии в феврале поднялся до 49 пунктов по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали повышение до 48,9 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо растут, трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности (рост индекса PMI в перерабатывающей промышленности Китая в феврале подогревает оптимизм в отношении перспектив спроса на топливо).

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1% до $72,9 за баррель (-1% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $69,84 за баррель (-0,8% в пятницу).

На прошлой неделе фьючерс на Brent потерял 1,7%, на WTI - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.