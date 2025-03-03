РФ в январе увеличила экспорт рапсового масла в два раза до более 170 тыс. т

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе этого года экспортировала более 170 тыс. тонн рапсового масла, что в два раза больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Наиболее крупным покупателем стал Китай, на долю которого пришелся 91% поставок. На втором месте - Латвия (6%), на третьем - Норвегия (2%).

По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в 2024 году Китай закупил в РФ рапсового масла на $1,088 млрд против $1,494 млрд в 2023 году.

Сбор рапса в РФ, по данным Росстата, в 2024 году вырос до 4,7 млн тонн с 4,2 млн тонн в 2023 году.