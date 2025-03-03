Поиск

РФ в январе увеличила экспорт рапсового масла в два раза до более 170 тыс. т

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе этого года экспортировала более 170 тыс. тонн рапсового масла, что в два раза больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Наиболее крупным покупателем стал Китай, на долю которого пришелся 91% поставок. На втором месте - Латвия (6%), на третьем - Норвегия (2%).

По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в 2024 году Китай закупил в РФ рапсового масла на $1,088 млрд против $1,494 млрд в 2023 году.

Сбор рапса в РФ, по данным Росстата, в 2024 году вырос до 4,7 млн тонн с 4,2 млн тонн в 2023 году.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе

Объем торгов на "Мосбирже" в выходные 1-2 марта составил 10,1 млрд рублей

В МЧС предварительно связали пожар на НПЗ в Уфе с технологическим процессом

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5938 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });