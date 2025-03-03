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Татарстан в 2024 году переработал 24,3 млн тонн нефти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие заводы Татарстана в 2204 году переработали 24,3 млн тонн нефти, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы перерабатываем уже 24,3 миллиона тонн нефти, глубина переработки - 99,4-99,5%. "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" - современнейшие модернизированные предприятия", - сказал он.

Минниханов обратил внимание на развитие предприятий "СИБУРа": "Конечно, очень серьезная работа идет по группе "СИБУР" - это "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез". В этом году запускается крупнейший комплекс "Этилен-600". 600 тысяч (тонн - ИФ) этилена - это столько, сколько Нижнекамск сегодня делает, и будут его производные. "Оргсинтез" ("Казаньоргсинтез" - ИФ) серьезную модернизацию проводит".

В ходе встречи глава Татарстана также отметил, что доля региона в валовом внутреннем продукте страны - 3%: "Татарстан - это 24% полиэтилена (в ВВП страны - ИФ), 41% каучуков, грузовых шин - 61%, грузовых автомобилей - 30% и добыча нефти - 7%".

В 2024 году валовой региональный продукт Татарстана составил 5,2 трлн рублей. "У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы", - подчеркнул Минниханов.

Казаньоргсинтез Нижнекамскнефтехим Рустам Минниханов СИБУР ТАИФ-НК ТАНЕКО Татарстан
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