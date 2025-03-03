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Объем торгов МосБиржи в феврале вырос на 19% в годовом выражении

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 18,9%, до 132,5 трлн рублей со 111,4 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с январем 2025 года объем торгов вырос на 25,7%, со 105,4 трлн рублей.

Объем торгов в январе-феврале 2025 года составил 238,0 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (219,3 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2025 г. и февралем 2024 г.:

Февр. 2025Янв. 2025Февр. 2024М/МГ/Г
Кол-во рабочих дней2020200,0%0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК8 2345 0366 25263,5%31,7%
Рынок акций, ДР и паев4 9343 3382 22847,8%121,4%
Вторичные торги4 9343 3382 21947,8%122,4%
- акции российских эмитентов4 2272 7882 01251,6%110,1%
- паи и ETF70755020728,4%242,0%
Размещения/Выкуп009-30,8%-99,5%
Рынок облигаций3 3001 6984 02494,4%-18,0%
Вторичные торги1 50285979974,8%88,0%
- ОФЗ/ОБР69338435280,5%96,8%
- прочие облигации81047644770,3%81,1%
Размещения1 7988383 225114,5%-44,3%
- ОФЗ/ОБР50277258554,9%94,6%
- прочие облигации - кроме однодневных85050658867,9%44,6%
- прочие облигации - однодневные4452552 37974,5%-81,3%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК100 37185 61970 74117,2%41,9%
Операции РЕПО89 86772 49963 45324,0%41,6%
- РЕПО без ЦК3 0132 8574195,5%618,5%
- РЕПО с ЦК37 77431 73036 76019,0%2,8%
- РЕПО с ЦК с КСУ48 97136 32025 31034,8%93,5%
- РЕПО с СУО в НРД1101 592964-93,1%-88,6%
Депозиты и кредиты10 50413 1207 288-19,9%44,1%
СРОЧНЫЙ РЫНОК12 3888 3326 66848,7%85,8%
Фьючерсы11 9888 0756 41348,5%86,9%
Опционы39925725555,3%56,8%
ПРОЧИЕ РЫНКИ11 5546 43027 75779,7%-58,4%
ВСЕГО132 547105 417111 41925,7%19,0%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2024 г.:

2 мес. 2024 г.2 мес. 2023 г.Г-ГГ/Г
Кол-во рабочих дней4041(1)-2,4%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК13 27010 7552 51523,4%
Рынок акций, ДР и паев8 2724 0284 244105,4%
Вторичные торги8 2724 0194 253105,8%
- акции российских эмитентов7 0153 6413 37492,7%
- паи и ETF1 257378879232,5%
Размещения/Выкуп09(9)-98,7%
Рынок облигаций4 9986 727(1 729)-25,7%
Вторичные торги2 3621 40695567,9%
- ОФЗ/ОБР1 07666141662,9%
- прочие облигации1 28574654072,4%
Размещения2 6365 320(2 685)-50,5%
- ОФЗ/ОБР57947910020,8%
- прочие облигации - кроме однодневных1 35785350459,1%
- прочие облигации - однодневные7003 988(3 288)-82,4%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК185 990140 06845 92232,8%
Операции РЕПО162 367117 70644 66037,9%
- РЕПО без ЦК5 8705935 276889,2%
- РЕПО с ЦК69 50467 5271 9772,9%
- РЕПО с ЦК с КСУ85 29144 73640 55590,7%
- РЕПО с СУО в НРД1 7024 850(3 148)-64,9%
Депозиты и кредиты23 62422 3621 2625,6%
СРОЧНЫЙ РЫНОК20 72013 2367 48456,5%
Фьючерсы20 06312 7507 31457,4%
Опционы65748617035,0%
ПРОЧИЕ РЫНКИ17 98455 227(37 243)-67,4%
ВСЕГО237 964219 28718 6778,5%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".


Московская биржа
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