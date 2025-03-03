Объем торгов МосБиржи в феврале вырос на 19% в годовом выражении
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 18,9%, до 132,5 трлн рублей со 111,4 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с январем 2025 года объем торгов вырос на 25,7%, со 105,4 трлн рублей.
Объем торгов в январе-феврале 2025 года составил 238,0 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (219,3 трлн рублей).
Объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2025 г. и февралем 2024 г.:
|Февр. 2025
|Янв. 2025
|Февр. 2024
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|20
|20
|20
|0,0%
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|8 234
|5 036
|6 252
|63,5%
|31,7%
|Рынок акций, ДР и паев
|4 934
|3 338
|2 228
|47,8%
|121,4%
|Вторичные торги
|4 934
|3 338
|2 219
|47,8%
|122,4%
|- акции российских эмитентов
|4 227
|2 788
|2 012
|51,6%
|110,1%
|- паи и ETF
|707
|550
|207
|28,4%
|242,0%
|Размещения/Выкуп
|0
|0
|9
|-30,8%
|-99,5%
|Рынок облигаций
|3 300
|1 698
|4 024
|94,4%
|-18,0%
|Вторичные торги
|1 502
|859
|799
|74,8%
|88,0%
|- ОФЗ/ОБР
|693
|384
|352
|80,5%
|96,8%
|- прочие облигации
|810
|476
|447
|70,3%
|81,1%
|Размещения
|1 798
|838
|3 225
|114,5%
|-44,3%
|- ОФЗ/ОБР
|502
|77
|258
|554,9%
|94,6%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|850
|506
|588
|67,9%
|44,6%
|- прочие облигации - однодневные
|445
|255
|2 379
|74,5%
|-81,3%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|100 371
|85 619
|70 741
|17,2%
|41,9%
|Операции РЕПО
|89 867
|72 499
|63 453
|24,0%
|41,6%
|- РЕПО без ЦК
|3 013
|2 857
|419
|5,5%
|618,5%
|- РЕПО с ЦК
|37 774
|31 730
|36 760
|19,0%
|2,8%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|48 971
|36 320
|25 310
|34,8%
|93,5%
|- РЕПО с СУО в НРД
|110
|1 592
|964
|-93,1%
|-88,6%
|Депозиты и кредиты
|10 504
|13 120
|7 288
|-19,9%
|44,1%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|12 388
|8 332
|6 668
|48,7%
|85,8%
|Фьючерсы
|11 988
|8 075
|6 413
|48,5%
|86,9%
|Опционы
|399
|257
|255
|55,3%
|56,8%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|11 554
|6 430
|27 757
|79,7%
|-58,4%
|ВСЕГО
|132 547
|105 417
|111 419
|25,7%
|19,0%
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2024 г.:
|2 мес. 2024 г.
|2 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|40
|41
|(1)
|-2,4%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|13 270
|10 755
|2 515
|23,4%
|Рынок акций, ДР и паев
|8 272
|4 028
|4 244
|105,4%
|Вторичные торги
|8 272
|4 019
|4 253
|105,8%
|- акции российских эмитентов
|7 015
|3 641
|3 374
|92,7%
|- паи и ETF
|1 257
|378
|879
|232,5%
|Размещения/Выкуп
|0
|9
|(9)
|-98,7%
|Рынок облигаций
|4 998
|6 727
|(1 729)
|-25,7%
|Вторичные торги
|2 362
|1 406
|955
|67,9%
|- ОФЗ/ОБР
|1 076
|661
|416
|62,9%
|- прочие облигации
|1 285
|746
|540
|72,4%
|Размещения
|2 636
|5 320
|(2 685)
|-50,5%
|- ОФЗ/ОБР
|579
|479
|100
|20,8%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 357
|853
|504
|59,1%
|- прочие облигации - однодневные
|700
|3 988
|(3 288)
|-82,4%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|185 990
|140 068
|45 922
|32,8%
|Операции РЕПО
|162 367
|117 706
|44 660
|37,9%
|- РЕПО без ЦК
|5 870
|593
|5 276
|889,2%
|- РЕПО с ЦК
|69 504
|67 527
|1 977
|2,9%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|85 291
|44 736
|40 555
|90,7%
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 702
|4 850
|(3 148)
|-64,9%
|Депозиты и кредиты
|23 624
|22 362
|1 262
|5,6%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|20 720
|13 236
|7 484
|56,5%
|Фьючерсы
|20 063
|12 750
|7 314
|57,4%
|Опционы
|657
|486
|170
|35,0%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|17 984
|55 227
|(37 243)
|-67,4%
|ВСЕГО
|237 964
|219 287
|18 677
|8,5%
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".