Объем торгов МосБиржи в феврале вырос на 19% в годовом выражении

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 18,9%, до 132,5 трлн рублей со 111,4 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с январем 2025 года объем торгов вырос на 25,7%, со 105,4 трлн рублей.

Объем торгов в январе-феврале 2025 года составил 238,0 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (219,3 трлн рублей).

Объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2025 г. и февралем 2024 г.:

Февр. 2025 Янв. 2025 Февр. 2024 М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 20 20 20 0,0% 0,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 8 234 5 036 6 252 63,5% 31,7% Рынок акций, ДР и паев 4 934 3 338 2 228 47,8% 121,4% Вторичные торги 4 934 3 338 2 219 47,8% 122,4% - акции российских эмитентов 4 227 2 788 2 012 51,6% 110,1% - паи и ETF 707 550 207 28,4% 242,0% Размещения/Выкуп 0 0 9 -30,8% -99,5% Рынок облигаций 3 300 1 698 4 024 94,4% -18,0% Вторичные торги 1 502 859 799 74,8% 88,0% - ОФЗ/ОБР 693 384 352 80,5% 96,8% - прочие облигации 810 476 447 70,3% 81,1% Размещения 1 798 838 3 225 114,5% -44,3% - ОФЗ/ОБР 502 77 258 554,9% 94,6% - прочие облигации - кроме однодневных 850 506 588 67,9% 44,6% - прочие облигации - однодневные 445 255 2 379 74,5% -81,3% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 100 371 85 619 70 741 17,2% 41,9% Операции РЕПО 89 867 72 499 63 453 24,0% 41,6% - РЕПО без ЦК 3 013 2 857 419 5,5% 618,5% - РЕПО с ЦК 37 774 31 730 36 760 19,0% 2,8% - РЕПО с ЦК с КСУ 48 971 36 320 25 310 34,8% 93,5% - РЕПО с СУО в НРД 110 1 592 964 -93,1% -88,6% Депозиты и кредиты 10 504 13 120 7 288 -19,9% 44,1% СРОЧНЫЙ РЫНОК 12 388 8 332 6 668 48,7% 85,8% Фьючерсы 11 988 8 075 6 413 48,5% 86,9% Опционы 399 257 255 55,3% 56,8% ПРОЧИЕ РЫНКИ 11 554 6 430 27 757 79,7% -58,4% ВСЕГО 132 547 105 417 111 419 25,7% 19,0%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-феврале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2024 г.:

2 мес. 2024 г. 2 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г Кол-во рабочих дней 40 41 (1) -2,4% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 13 270 10 755 2 515 23,4% Рынок акций, ДР и паев 8 272 4 028 4 244 105,4% Вторичные торги 8 272 4 019 4 253 105,8% - акции российских эмитентов 7 015 3 641 3 374 92,7% - паи и ETF 1 257 378 879 232,5% Размещения/Выкуп 0 9 (9) -98,7% Рынок облигаций 4 998 6 727 (1 729) -25,7% Вторичные торги 2 362 1 406 955 67,9% - ОФЗ/ОБР 1 076 661 416 62,9% - прочие облигации 1 285 746 540 72,4% Размещения 2 636 5 320 (2 685) -50,5% - ОФЗ/ОБР 579 479 100 20,8% - прочие облигации - кроме однодневных 1 357 853 504 59,1% - прочие облигации - однодневные 700 3 988 (3 288) -82,4% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 185 990 140 068 45 922 32,8% Операции РЕПО 162 367 117 706 44 660 37,9% - РЕПО без ЦК 5 870 593 5 276 889,2% - РЕПО с ЦК 69 504 67 527 1 977 2,9% - РЕПО с ЦК с КСУ 85 291 44 736 40 555 90,7% - РЕПО с СУО в НРД 1 702 4 850 (3 148) -64,9% Депозиты и кредиты 23 624 22 362 1 262 5,6% СРОЧНЫЙ РЫНОК 20 720 13 236 7 484 56,5% Фьючерсы 20 063 12 750 7 314 57,4% Опционы 657 486 170 35,0% ПРОЧИЕ РЫНКИ 17 984 55 227 (37 243) -67,4% ВСЕГО 237 964 219 287 18 677 8,5%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".



