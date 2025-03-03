Хоккейный клуб "СКА" в 2024 году сократил чистый убыток в 14 раз, до 63 млн руб.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ООО "Хоккейный клуб "СКА" (ХК СКА) в 2024 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 63,3 млн рублей против 903,4 млн рублей чистого убытка в 2023 году, сообщается в отчетности общества.

Таким образом, показатель снизился в 14 раз.

Выручка в минувшем году выросла в 1,45 раза, до 10,075 млрд рублей.

ХК СКА получил чистый убыток и в 2022 году. В 2021 году чистая прибыль клуба по РСБУ составила 426 млн рублей (снижение в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом).

Рост коммерческих доходов в ХК СКА "Интерфаксу" объяснили "в первую, очередь, благодаря грамотной реализации стратегии клуба"

"Доходная часть бюджета состоит из множества составляющих. В 2024 году активный рост показали билетная выручка, реализация коммерческих прав и лицензирование, реализация атрибутики, выручка комплекса "Хоккейный город", - прокомментировали агентству динамику финпоказателей в ХК СКА.

Также клуб в своем комментарии отметил, что выручка с 2011 года увеличилась "более чем в 30 раз". Это связано как с ростом посещаемости, так и рядом других факторов, в частности открытием новых магазинов, ростом цен на билеты, появлением новых коммерческих партнеров.

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России.

"Хоккейный город" - многофункциональный спортивный комплекс и учебно-тренировочная база в Петербурге для подготовки спортсменов системы СКА.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала ООО "Хоккейный клуб "СКА" принадлежит ООО "Газпром инвестгазификация", которое, в свою очередь, на 99,99% принадлежит ООО "Газпром управление активами" (100%-е дочернее общество ПАО "Газпром").