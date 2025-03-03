Инвесторы Марк Уолтер и Томас Тулл объединят активы на $40 млрд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Томас Тулл, основатель и бывший владелец медиакомпании Legendary Entertainment, станет сопредседателем TWG Global, инвестиционной компании миллиардера Марка Уолтера, пишет Financial Times.

Совокупный объем активов в TWG почти достигнет $40 млрд, сказали три информированных источника.

TWG Global включает в себя различные активы, в том числе доли в бейсбольной команде "Лос-Анджелес Доджерс" и футбольном клубе "Челси". Тулл объединит с ней свои активы в сфере венчурного капитала, биотехнологий, медиа и оборонной промышленности.

"Объединив силы для совместного руководства TWG Global, мы сможем обеспечить более эффективный рост и увеличение стоимости компаний в нашем портфеле за счет внедрения технологических и операционных инноваций", - сказал Уолтер в интервью FT.