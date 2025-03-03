Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в понедельник вслед за котировками акций оборонных компаний, а также автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,07%, до рекордных 563,13 пункта.

Лидеры европейских стран и Канады встретились в воскресенье в Лондоне для обсуждения плана по завершению конфликта на Украине. В ходе дискуссии было принято решение об увеличении расходов на оборону в Европе.

На этом фоне уверенно подорожали бумаги представителей европейского ВПК, в том числе французского производителя истребителей Dassault Aviation (+15,2%), британской BAE Systems (+14,3%), французской Thales (+16,7%), германской Rheinmetall (+15%), итальянской Leonardo (+17,4%), шведской Saab AB (+10,2%).

Рыночная стоимость германской Hensoldt, специализирующейся на радарах и оптических датчиках для военных самолетов и подводных лодок, взлетела на 22%.

Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 2,6%, французский CAC 40 - 1,1%, итальянский FTSE MIB - 1,1%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Котировки акций европейских автопроизводителей выросли в понедельник на фоне заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Евросоюз предоставит автопроизводителям дополнительные три года для достижения целевых показателей снижения выбросов CO2, первоначально установленных на 2025 год.

Европейский регулятор также намерен принять меры для стимулирования развития инноваций в сфере автономного вождения и других автомобильных технологий. Кроме того, ЕК рассматривает возможность оказания прямой помощи европейским производителям аккумуляторов, заявила фон дер Ляйен.

Бумаги Volkswagen подорожали на 1,8%, Mercedes-Benz Group на 1,6%, BMW - на 1,2%, Renault SA - на 1,4%.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали замедление инфляции в еврозоне в феврале. Потребительские цены увеличились на 2,4% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее, сообщило статистическое управление Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали более значительного ослабления темпов роста - до 2,3%, сообщает Trading Economics.

Окончательное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в феврале было пересмотрено с повышением - до 47,6 пункта с предварительно объявленных 47,3 пункта. Индекс, рассчитываемый HCOB и S&P Global, вырос с 46,6 пункта месяцем ранее, однако по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце поднялся до 25-месячного максимума в 46,5 пункта с 45 пункта в январе, во Франции - до 45,8 пункта с 45 пунктов, в Италии - до 47,4 пункта с 46,3 пункта. В Испании индикатор в феврале снизился до 49,7 пункта с 50,9 пункта.

Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, опустился до 46,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее.

В числе лидеров снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник оказались акции британской аутсорсинговой компании Bunzl (-8,8%), британского производителя контрольно-измерительного оборудования Spectris (-8,3%), шведского холдинга Vonovia (-3,5%), британского онлайн-ритейлера Ocado Group (-2,3%).