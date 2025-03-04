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Объем торгов на СПБ бирже в феврале вырос в 7,7 раза в месячном выражении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже по итогам февраля 2025 года составил 44,63 млрд рублей, что в 7,7 раза больше, чем в январе 2025 года (5,78 млрд рублей), и в 32,8 раза превышает показатель февраля 2024 года (1,36 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни в феврале составил 2,17 млрд рублей, увеличившись в 7,5 раза к январю. С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 1,59 млрд рублей.

На субботу и воскресенье приходится 2,75% (1,23 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в феврале более 2,59 млн сделок, что в 2,8 раза больше по сравнению с январем (0,93 млн).

В информационной системе СПБ биржи были размещены ЦФА на 2,43 млрд рублей (1,16 млрд рублей в январе).

СПБ биржа
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