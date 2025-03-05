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Генпрокурор Краснов допустил ограничение выпуска электронных карт для борьбы с мошенниками

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил о проработке возможности введения лимитов по выпуску банковских карт для противодействия IT-мошенничеству, а также работе по регулированию деятельности риелторов, привлекаемых для ускоренной продажи квартир жертв мошенников.

"Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа, нормативного регулирования деятельности риелторов, через которых мошенниками осуществляется так называемая ускоренная продажа квартир потерпевших, особенно единственного жилья у человека, в том числе в части регламентации приостановления регистрационных действий", - сказал он на совещании президента с членами правительства.

По словам Краснова, обязанность операторов связи по мониторингу и блокировке сим-боксов в случае нецелевого применения оборудования или отсутствия сведений об адресе его установки также требует законодательного закрепления.

"Одновременно инициировано ужесточение ответственности за совершение преступлений с использованием специальных познаний и техники, закрепляющей в качестве квалифицированных составов дистанционные мошенничества и кражи посредством фишинговых атак, социальной инженерии; спроектирована новая уголовно-правовая норма, которая квалифицирует кибервымогательство", - добавил генпрокурор.

Игорь Краснов Генпрокуратура
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