ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦБ выступает за объединение усилий банков и операторов связи для борьбы с мошенничеством, готов выступать "единым окном" от лица кредитных организаций в рамках такой работы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мошенники сначала добираются до человека, звонят ему и так далее, и только потом до его счета в банке. И операторы связи уже научились выявлять звонки мошенников, здесь возможности искусственного интеллекта это позволяют. И операторы связи могут подать тревожный сигнал, могут заблокировать, оборвать звонок", - сказала Набиуллина в ходе совещания правительства.

"Более того, они могут и должны предупреждать банки, что конкретный человек сейчас подвергается атаке, чтобы банки на своей уже стороне приняли меры предосторожности и помогли человеку", - добавила она.

По ее словам, такой механизм предлагается задействовать по согласию самого клиента. Успешный опыт его применения уже есть, но сейчас это вопрос договоренности крупных банков и телеком-операторов.

"Мы бы хотели, чтобы в обмене данными о мошенниках участвовали все банки и все операторы связи. Банк России готов выступить "единым окном" для такого обмена со стороны банковской системы, остается перекинуть мост к операторам связи", - добавила глава ЦБ.

По мнению ЦБ, таким мостиком может стать антифрод-платформа, которую сейчас создает правительство. Эта идея уже обсуждалась на совещаниях и ее также поддерживает Минцифры.

"Чтобы обмен был по-настоящему результативным, и банки, и операторы должны быть кровно в нем заинтересованы. Здесь я возвращаюсь к теме материальной ответственности. Мы полагаем, что она должна быть и у банков, и у операторов связи, потому что операторы первыми видят мошенников на своих сетях", - сказала Набиуллина.

"Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника – и не один, то он должен возмещать деньги. Если же не выполнил свою миссию банк – получил сигнал тревоги, но палец о палец не ударил, – то бремя возмещения ложится на него. И на наш взгляд такое разделение ответственности справедливо и в равной степени мотивирует рублем и банки, и операторов устанавливать оборону каждому на своем участке", - сказала Набиуллина.