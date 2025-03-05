Поиск

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦБ выступает за объединение усилий банков и операторов связи для борьбы с мошенничеством, готов выступать "единым окном" от лица кредитных организаций в рамках такой работы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мошенники сначала добираются до человека, звонят ему и так далее, и только потом до его счета в банке. И операторы связи уже научились выявлять звонки мошенников, здесь возможности искусственного интеллекта это позволяют. И операторы связи могут подать тревожный сигнал, могут заблокировать, оборвать звонок", - сказала Набиуллина в ходе совещания правительства.

"Более того, они могут и должны предупреждать банки, что конкретный человек сейчас подвергается атаке, чтобы банки на своей уже стороне приняли меры предосторожности и помогли человеку", - добавила она.

По ее словам, такой механизм предлагается задействовать по согласию самого клиента. Успешный опыт его применения уже есть, но сейчас это вопрос договоренности крупных банков и телеком-операторов.

"Мы бы хотели, чтобы в обмене данными о мошенниках участвовали все банки и все операторы связи. Банк России готов выступить "единым окном" для такого обмена со стороны банковской системы, остается перекинуть мост к операторам связи", - добавила глава ЦБ.

По мнению ЦБ, таким мостиком может стать антифрод-платформа, которую сейчас создает правительство. Эта идея уже обсуждалась на совещаниях и ее также поддерживает Минцифры.

"Чтобы обмен был по-настоящему результативным, и банки, и операторы должны быть кровно в нем заинтересованы. Здесь я возвращаюсь к теме материальной ответственности. Мы полагаем, что она должна быть и у банков, и у операторов связи, потому что операторы первыми видят мошенников на своих сетях", - сказала Набиуллина.

"Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника – и не один, то он должен возмещать деньги. Если же не выполнил свою миссию банк – получил сигнал тревоги, но палец о палец не ударил, – то бремя возмещения ложится на него. И на наш взгляд такое разделение ответственности справедливо и в равной степени мотивирует рублем и банки, и операторов устанавливать оборону каждому на своем участке", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Акции "Газпрома" дорожали на 2,3% на отсрочке публикации плана ЕС по российскому газу

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });