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Цены на бензин в РФ с 25 февраля по 3 марта выросли на 0,19%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 25 февраля по 3 марта выросли на 0,19% после повышения на 0,08% с 18 по 24 февраля и на 0,21% с 11 по 17 февраля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 3 марта выросли на 1,21% (общая инфляция за этот период составила 2,09%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 марта составляла 59,1 руб. (на 24 февраля - 58,98 руб.) Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,93 руб. (55,82 руб.), АИ-95 - 61,06 руб. (60,94 руб.), АИ-98 - 83,78 руб. (83,67 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 25 февраля по 3 марта увеличились на 0,09% после роста на 0,06% с 18 по 24 февраля и на 0,13% с 11 по 17 февраля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,1%. Средняя цена ДТ в стране на 3 марта составляла 70,98 руб. за литр (70,9 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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